Coronavirus Italia, l’indice Rt Regione per Regione: in Veneto 1,18, Emilia Romagna 1,14, Piemonte 1,07, Liguria 1,06, Lazio 1, 04 e Lombardia 1 (Di venerdì 24 luglio 2020) I dati del monitoraggio del ministero della Salute del 24 luglio, riferiti al periodo 13 – 19 luglio 2020 Leggi su corriere

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: avere deciso di aprire l’Italia per ragioni economiche, sociali e di tenuta psicologica, ci ha porta… - Ettore_Rosato : Un minuto di silenzio in aula per ricordare le vittime del #Coronavirus. Oggi abbiamo votato l’istituzione della gi… - giovanna30573 : RT @LucaGattuso: In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per reg… - Yogaolic : RT @SkyTG24: Coronavirus, quarantena per chi arriva in Italia da Romania e Bulgaria -