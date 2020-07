Coronavirus Italia, bollettino del 24 luglio: 245.590 casi totali, 5 morti in 24 ore (Di venerdì 24 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 245.590. Le vittime, in totale, sono 35.097, con 5 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 10). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 252 casi (ieri +306), di cui 53 in Lombardia e 63 in Emilia-Romagna. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). Leggi su tg24.sky

