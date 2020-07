Coronavirus, Italia: alti i nuovi contagi ma calano i morti (Di venerdì 24 luglio 2020) Scendono ma di poco i nuovi casi positivi al Coronavirus in Italia: dai 306 casi registrati ieri si passa oggi, 24 luglio, a 252 nuovi casi. Numeri ancora alti per un’epidemia che è ormai emergenza da mesi e mesi. Migliora invece, sebbene non del tutto, il bilancio delle vittime: 5 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Il bollettino della Protezione Civile del 24 luglio. Coronavirus, ancora alto il numero dei nuovi casi di contagio 245.590 casi totali di Coronavirus dallo scoppio dell’epidemia tra la fine di gennaio e febbraio. Un numero in crescita di giorno in giorno, incrementato da nuovi casi di contagio: 252 quelli registrati nelle ultime 24 ore in ... Leggi su thesocialpost

