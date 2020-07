Coronavirus: intero equipaggio Ast Sunshine negativo al Covid-19 (Di venerdì 24 luglio 2020) Test su 22 persone a bordo della petroliera nel golfo di Trieste Trieste, 24 lug – Gli esami effettuati sui 22 componenti dell’equipaggio della petroliera Ast Sunshine (tamponi e test sierologici) hanno dato tutti esito negativo, non evidenziando quindi la presenza di soggetti affetti da Covid-19. Lo ha confermato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute sulla base degli esiti della verifica eseguita dall’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina dopo l’allerta scattato nei giorni scorsi che aveva imposto l’isolamento di tutto l’equipaggio all’interno della petroliera rimasta alla fonda al largo di Trieste. Le operazioni coordinate dalla Prefettura di Trieste, che hanno visto l’efficace collaborazione dell’Ufficio di ... Leggi su udine20

europainitalia : #EUCO, Presidente @vonderleyen: il mondo intero ci osserva per vedere se l’Europa riuscirà a reagire unita e a usci… - agilex2 : RT @EasyInve: Finalmente siamo riusciti ad avere i risultati dei #testsierologici eseguiti nei Comuni della Valseriana. è stata la zona più… - Francesco_Riz : RT @riktroiani: ??Cinque persone (un intero nucleo familiare) sono risultate positive al #coronavirus a San Nicandro Garganico, comune del f… - giovanniproto67 : RT @riktroiani: ??Cinque persone (un intero nucleo familiare) sono risultate positive al #coronavirus a San Nicandro Garganico, comune del f… - riktroiani : ??Cinque persone (un intero nucleo familiare) sono risultate positive al #coronavirus a San Nicandro Garganico, comu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus intero

triestecafe.it

Ha viaggiato in bus e treno nonostante fosse positivo al Covid-19. Protagonista della vicenda un bengalese che, come riporta LatinaToday, è stato fermato venerdì a Sabaudia dopo essere stato sorpreso ...Nel tardo pomeriggio di venerdì 24 luglio Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto. In provincia di Padova si registrano nell ...