Coronavirus, in Lombardia 53 nuovi casi e nessun decesso (Di venerdì 24 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Oggi in Lombardia sono 53 i nuovi casi di Coronavirus, di cui 22 nella Provincia di Milano. Non si registra alcun nuovo decesso rispetto a ieri. Lo riferisce il consueto bollettino regionale sui dati epidemiologici, precisando che sono 9.860 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, e dei 53 nuovi positivi, 19 sono debolmente positivi e 12 sono emersi in seguito a test sierologici. Ieri i casi totali in Lombardia erano stati 82. Stabili a 17 i ricoverati in terapia intensiva, mentre crescono di 5 coloro che sono ricoverati negli altri reparti per un totale di 144 nella Regione. Continuano ad aumentare i guariti/dimessi, oggi 235, per un numero complessivo di 70.330 dall’inizio dell’epidemia. La provincia di Milano ... Leggi su ildenaro

