Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di venerdì 24 luglio 2020) Emergenza Coronavirus, meno di 20.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 24 luglio Anche nella giornata del 24 luglio l’attenzione delle autorità è concentrata sui focolai presenti sul territorio Italiano. La situazione merita di essere costantemente monitorata ma al 24 luglio l’andamento epidemiologico non risulta allarmante. Emergenza Coronavirus in Italia: il ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: avere deciso di aprire l’Italia per ragioni economiche, sociali e di tenuta psicologica, ci ha porta… - Ettore_Rosato : Un minuto di silenzio in aula per ricordare le vittime del #Coronavirus. Oggi abbiamo votato l’istituzione della gi… - Devabole : RT @Nanoalto: #Coronavirus, dal New York Times paragone tra Usa e Italia: 'Fallimento di Trump' - ruisseau : RT @Libero_official: Il #Tar vuole vederci chiaro e ordina di mostrare i verbali del dialogo tra #governo e Comitato Scientifico sul #coron… -