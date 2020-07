Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 luglio:245.590 casi positivi e 35.097 morti (Di venerdì 24 luglio 2020) Il bollettino con i dati sul Coronavirus in Italia, aggiornati al 23 luglio: diminuiscono sia i positivi (+252 ) sia i morti (+5) Leggi su corriere

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: avere deciso di aprire l’Italia per ragioni economiche, sociali e di tenuta psicologica, ci ha porta… - Ettore_Rosato : Un minuto di silenzio in aula per ricordare le vittime del #Coronavirus. Oggi abbiamo votato l’istituzione della gi… - Spiralwavemood : RT @RaiNews: #Coronavirus: 252 nuovi casi, 5 decessi e 350 guariti. In Lombardia 53 nuovi casi e nessun decesso - BeatrizGallardo : RT @Corriere: L’andamento del contagio in Italia: la mappa, i dati e le tendenze -