Coronavirus in Campania, il bollettino di oggi 24 luglio: positivi in calo rispetto a ieri (Di venerdì 24 luglio 2020) Il contagio rallenta in Campania. Il bollettino di oggi, diffuso dall’Unità di crisi della Regione, comunica che i nuovi casi di oggi in Regione sono 6 su 1.557 test effettuati. Il totale dei positivi sale dunque a 4.880 su 319.860 tamponi effettuati mentre resta fermo a 434 il numero di vittime: sale invece a 4.114 il … L'articolo Coronavirus in Campania, il bollettino di oggi 24 luglio: positivi in calo rispetto a ieri Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

