Coronavirus, in calo contagi e malati. In terapia intensiva 46 persone (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug – Tornano a calare i contagi in Italia. Oggi, stando a quanto comunicato dal ministero della Salute, sono stati rilevati 252 nuovi positivi. Ieri ne erano stati confermati 306. Netto il calo in Lombardia, dove ieri erano stati rilevati 82 casi e oggi 53. La regione italiana maggiormente colpita dal Coronavirus è stata superata, per quanto riguarda la giornata odierna, dall’Emilia-Romagna che ha rilevato 63 nuovi casi. In crescita anche il Veneto con 30 nuovi positivi. Il dato meno confortante è però relativo alla capillarità del contagio, considerato che soltanto Valle d’Aosta e Basilicata nelle ultime 24 sono a zero casi. Aumentano i guariti. In terapia intensiva 46 pazienti Mentre i decessi di oggi sono 5, in ... Leggi su ilprimatonazionale

Sono oltre 15 milioni e mezzo le persone positive al coronavirus, di cui oltre 4 milioni negli Stati Uniti. Molti Paesi sono stati costretti a introdurre nuove misure. In totale, le vittime sono quasi ...

Sono 26 oggi i nuovi casi di covid nel Lazio. Di questi, 12 sono di importazione: quattro di nazionalità del Bangladesh, quattro da India, due casi da Romania, un cao da Lituania e un caso da Marocco.

