Coronavirus: in Brasile superate le 84 mila vittime (Di venerdì 24 luglio 2020) ANSA, - BRASILIA, 24 LUG - Il Brasile ieri ha superato gli 84 mila morti per il nuovo Coronavirus. Tra mercoledì e giovedì sono stati registrati 1.311 nuovi decessi, portando il numero totale a 84.082,... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Gli Usa superano i 4 milioni di contagi Situazione critica in India e in Brasile, raddoppiano gli infe… - repubblica : Coronavirus, gli Stati Uniti superano i 4 milioni di positivi. In Brasile 67mila contagi in un giorno [aggiornament… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus allerta negli Usa, 18 stati in 'zona rossa'. In Texas record di casi e morti, coprifuoco in parte dell… - MutiCarla : RT @EzioSavasta: #Brasile. Le carceri ai tempi del #coronavirus assomigliano all'inferno. 800mila detenuti senza assistenza sanitaria. Migl… - Nicola_Firenze : RT @fanpage: È sempre più critica la situazione in Brasile -