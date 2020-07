Coronavirus, il Tar Lazio fa cadere il ‘segreto’ sui verbali: la trasparenza è un cardine (Di venerdì 24 luglio 2020) Un manipolo di avvocati liberali (Rocco Mauro Todero, Vincenzo Palumbo, Andrea Pruiti Ciarello), con un moto eroico in un Paese di ignavi, ha dato una sonora sconfitta (Tar Lazio, Sez. Prima Quater, sentenza 22.7.2020 n. 8615) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento per la Protezione Civile, che hanno denegato l’accesso agli atti e nella specie “di accesso civico generalizzato, proposta ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 33/2013, finalizzata all’ostensione di n. 5 verbali del Comitato Tecnico Scientifico nominato ai sensi dell’art. 2 dell’O.C.D.P.C. n. 360/2020”. Accesso finalizzato a scoprire gli altarini dell’emergenza. In breve si è chiesto di tirare fuori dalle oscure segrete la documentazione (atti endoprocedimentali prodromici all’emanazione dei Decreti del ... Leggi su ilfattoquotidiano

