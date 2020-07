Coronavirus, il ministro dello Sport annuncia: “a settembre si potrà tornare ad avere il pubblico negli stadi” (Di venerdì 24 luglio 2020) Per questa stagione non ci sarà il pubblico negli stadi di Serie A e di Serie B, ma a partire dalla prossima si dovrebbe avere il via libera da parte del Governo. Lo ha annunciato il ministro dello Sport al Giornale radio Rai (GR1), sottolineando come settembre potrebbe essere il mese decisivo per il ritorno della gente negli impianti. Queste le parole di Spadafora: “se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore“.L'articolo ... Leggi su sportfair

L’emergenza Covid-19 ha provocato lo stop dei campionati e la ripresa è potuta avvenire solamente con stadi vuoti. Ovviamente senza tifosi non è lo stesso calcio, ma la salute viene prima di tutto. Or ...

I tifosi di nuovo allo stadio a settembre. Questo l’auspicio di Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, che ha parlato nel corso del suo intervento al Giornale Radio Rai del possibile ritorno dei fa ...

