Coronavirus, il bollettino di oggi 24 luglio: scende la curva, i nuovi casi sono 252 casi, 5 decessi e 350 guariti (Di venerdì 24 luglio 2020) In calo il numero delle vittime: al minimo da febbraio. Il numero totale delle persone colpite dal Covid-19 è 245.590. Nessun morto il Lombardia. Campania, pugno duro di De Luca: mille euro di multa per chi è sui mezzi pubblici o nei locali senza mascherina. Obbligo di... Leggi su repubblica

Corriere : Cresce il contagio in Italia: 306 nuovi positivi e 10 morti nelle ultime 24 ore - RaiNews : #Coronavirus: 252 nuovi casi, 5 decessi e 350 guariti. In Lombardia 53 nuovi casi e nessun decesso - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - notiziepiemont : Emergenza Coronavirus Piemonte 24 luglio 2020. 25993 pazienti guariti e 686 in via di guarigione. I decessi comples… - Notiziedi_it : Coronavirus in Lombardia, il bollettino del 24 luglio: nessun morto nelle ultime 24 ore e 53 nuovi contagi -