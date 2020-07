Coronavirus, il bollettino della Campania: 6 positivi su quasu 1600 tamponi (Di venerdì 24 luglio 2020) COVID-19, IL bollettino ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI della REGIONE CampaniaQuesto il bollettino di oggi:positivi del giorno: 6tamponi del giorno: 1.557Totale positivi: 4. Leggi su tuttonapoli

Corriere : Cresce il contagio in Italia: 306 nuovi positivi e 10 morti nelle ultime 24 ore - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Lombardia nessuna vittima. Non succedeva dal 22 febbraio scorso quando di registrò la prima vittim… - Spiralwavemood : RT @RaiNews: #Coronavirus: 252 nuovi casi, 5 decessi e 350 guariti. In Lombardia 53 nuovi casi e nessun decesso - PetrazzuoloF : RT @repubblica: ?? Coronavirus, il bollettino di oggi 24 luglio: 252 casi, 5 decessi e 350 guariti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus Lazio, il bollettino: 18 nuovi casi, quasi tutti dall'estero Il Messaggero Coronavirus, bollettino 24 luglio: 245.590 casi in Italia, di cui 198.192 guariti e 35.097 morti

Sono 245.590 (+252 rispetto a ieri, che erano 306 ) i casi accertati di Coronavirus in Italia, di cui 198.192 guariti (+350, ieri +214) e 35.097 morti (+5, ieri erano 10). Sono questi i dati ...

Coronavirus, tornano a calare i contagi: 252 in 24 ore. Cinque morti nell’ultima giornata

Tornano a scendere, dopo la crescita degli ultimi giorni, i casi di coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 252 le persone risultate positive al Covid-19 ...

Sono 245.590 (+252 rispetto a ieri, che erano 306 ) i casi accertati di Coronavirus in Italia, di cui 198.192 guariti (+350, ieri +214) e 35.097 morti (+5, ieri erano 10). Sono questi i dati ...Tornano a scendere, dopo la crescita degli ultimi giorni, i casi di coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 252 le persone risultate positive al Covid-19 ...