Coronavirus, il bollettino del 24 luglio (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 252, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 245.590. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 103 unità, quindi al momento risultano positive 12.301 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 46, con un decremento di 3 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 713, ovvero lo stesso numero di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 11.542, con un decremento di 100 unità sul dato di ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 35.097. Da ieri si registrano anche 350 nuove guarigioni, quindi il ... Leggi su romadailynews

