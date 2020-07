Coronavirus, il bollettino del 24 luglio: gli aggiornamenti dalle Regioni (Di venerdì 24 luglio 2020) Coronavirus, il bollettino del 24 luglio: oggi in Italia 252 contagi e 5 decessi nelle ultime 24 ore Coronavirus: il bollettino dal ministero della Salute evidenzia un calo di contagi e decessi rispetto alla giornata di ieri. Con i numeri che spaventano un po’ meno rispetto alla giornata di ieri con i positivi che hanno … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

Corriere : Cresce il contagio in Italia: 306 nuovi positivi e 10 morti nelle ultime 24 ore - RaiNews : #Coronavirus: 252 nuovi casi, 5 decessi e 350 guariti. In Lombardia 53 nuovi casi e nessun decesso - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 24 luglio: 245.590 casi totali, 5 morti in 24 ore - fotopak : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 luglio:245.590 casi positivi e 35.097 morti - lupopazu : RT @CesareSacchetti: Maria Rita Gismondo:'numeri irreali. Hanno vietato le autopsie e non sapremo mai i morti per altre patologie.' C'è sta… -