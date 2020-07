Coronavirus, il bollettino aggiornato al 24 Luglio 2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino relativo all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia Dall’inizio dell’epidemia, in Italia 245.590 persone hanno contratto il Coronavirus (+252 contagiati nelle ultime ventiquattro ore). Di questi, secondo il bollettino diramato dal Ministero della Salute in data 24 Luglio 2020, 12.301 sono i pazienti attualmente in carico al sistema sanitario nazionale (si registra dunque una flessione di 103 unità). I ricoverati con sintomi rimangono gli stessi di ieri (713) mentre in terapia intensiva ci sono attualmente 46 degenti (tre in meno rispetto a ieri). Ad oggi sono 198.192 le persone che hanno sconfitto il Covid-19: tale numero è comprensivo dei 350 guariti registrati oggi. I ... Leggi su zon

