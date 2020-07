Coronavirus: ieri controllate 54.574 persone, 141 sanzionate (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Viminale rende noto che nella giornata di ieri le Forze di polizia, nell’ambito delle attività di controllo per il rispetto delle misure di contenimento e anti contagio da Coronavirus, hanno eseguito verifiche su 54.574 persone: 141 sono state sanzionate e 1 è stata denunciata per non aver rispettato il divieto di mobilità perché in quarantena o positiva al virus. Sono state verificate 8.221 attività ed esercizi commerciali, 3 i titolari sanzionati, nessun provvedimento di chiusura.L'articolo Coronavirus: ieri controllate 54.574 persone, 141 sanzionate Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

virginiaraggi : Ieri sera al Circo Massimo abbiamo dedicato la prima del Barbiere di Siviglia, in programma per la stagione estiva… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - rtl1025 : ?? Sale ancora il numero dei nuovi contagiati da #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Pr… - Giovanni_Errani : RT @nmonesi: Editoriale di ieri, da parte di @paulkrugman. Alla fine, considerando che siamo stati i primi nel mondo occidentale ad essere… - nmonesi : Editoriale di ieri, da parte di @paulkrugman. Alla fine, considerando che siamo stati i primi nel mondo occidentale… -