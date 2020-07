Coronavirus, forte stretta anticontagio in Campania: mille euro di multa a chi non indossa la mascherina (Di venerdì 24 luglio 2020) forte stretta sulle misure anti contagio in Campania. Blocco dei mezzi pubblici se a bordo c’è qualcuno senza mascherina, sanzioni più pesanti, aumento dei controlli e quarantene forzate. L’aumento dei casi di contagio in Campania, come annunciato nella consueta diretta social del venerdì, ha portato il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, a inasprire le misure anticontagio. L’Unità di crisi regionale per l’emergenza Covid-19, convocata nel pomeriggio, dopo aver esaminato la situazione epidemiologica territoriale, ha messo le basi per una una nuova ordinanza per la prevenzione e il contenimento del contagio che De Luca firmerà stasera. Nell’ordinanza sarà previsto lo stop di bus e treni se quando ci sia ... Leggi su meteoweb.eu

