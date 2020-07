Coronavirus: effetto lockdown sulle future mamme, crollate le nascite dei prematuri (Di venerdì 24 luglio 2020) Fra le tante conseguenze negative dell’epidemia di Covid-19, sembra essercene una positiva legata al lockdown che ha costretto a casa diverse centinaia di milioni di persone nel mondo: si è assistito in alcuni Paesi europei, e non solo, ad un vero e proprio crollo delle nascite di bambini prematuri. A testimoniarlo, dati alla mano, è uno studio condotto in Irlanda, al momento in pre-pubblicazione su MedRxiv, che ha registrato una riduzione drastica, pari a ben il 73%, del numero di neonati venuti alla luce con peso molto basso (meno di 1,5 kg) ed estremamente basso (meno di 1 kg). L’Irlanda ha disposto il lockdown dal 12 marzo al 18 maggio. I medici, autori dello studio, hanno esaminato le statistiche dell’ospedale universitario di Limerick, l’unico ospedale materno-infantile ... Leggi su meteoweb.eu

GianlucaVasto : Ok del Senato a #DecretoRilancio: contributi a fondo perduto, Superbonus 110%, bonus mobilità e vacanze, tutela lav… - NewsUgolini : Mentre si sviluppa la pandemia di coronavirus , il Pianeta Terra ha avuto un assaggio di come potrebbe essere il mo… - rassegnastampa : Meno istanze di imprenditori in crisi e fallimenti, a Milano niente effetto Covid - Roby_Giordano : Coronavirus: il presidente della Campania, De Luca, annuncia un'ordinanza per far chiudere i negozi dove addetti e… - letteraemme_ : Effetto coronavirus a doppio taglio: a Messina più imprese, ma in calo rispetto allo scorso anno -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus effetto Effetto Covid e nuove emergenze: a Roma la povertà mangia le famiglie Avvenire Finnair: nel II trimestre perdita gruppo a 174,3 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 lug - Finnair ha chiuso il secondo trimestre in perdita per effetto del brusco calo dei volumi del trasporto aereo legati alla epidemia di coronavirus. Lo ha ...

Morning note: economia e finanza dai giornali

4) Coronavirus: in un giorno 306 contagiati, aumentano anche le vittime. L'eta' media scende a 43 anni (dai giornali) Imprese: effetto lockdown sulle richieste di credito: +79% tra aprile e giugno (Il ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 lug - Finnair ha chiuso il secondo trimestre in perdita per effetto del brusco calo dei volumi del trasporto aereo legati alla epidemia di coronavirus. Lo ha ...4) Coronavirus: in un giorno 306 contagiati, aumentano anche le vittime. L'eta' media scende a 43 anni (dai giornali) Imprese: effetto lockdown sulle richieste di credito: +79% tra aprile e giugno (Il ...