Coronavirus, ecco le nuove norme per gli uffici pubblici (Di venerdì 24 luglio 2020) E’ arrivata la bozza di protocollo per la sicurezza degli uffici pubblici, dopo l’intesa raggiunta tra ministero della Pubblica amministrazione e sindacati. Tra le norme anti-Covid previste, termoscanner agli ingressi e mascherine. L’Italia continua a monitorare la situazione Coronavirus, e lo fa non solo attraverso opere di tracciamento ma anche tramite un adeguamento delle misure … L'articolo Coronavirus, ecco le nuove norme per gli uffici pubblici proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LaStampa : Buon compleanno, Presidente! Sergio Mattarella compie oggi 79 anni ????? Sono stati mesi duri a causa del… - LaStampa : Mascherine e distanziamento sociale sono i due principali alleati nella lotta per la prevenzione del coronavirus ?? - InfoCilentoWeb : Emergenza covid: ecco la nuova ordinanza della Regione #Campania #Coronavirus - infoitsalute : Coronavirus | le vacanze in sicurezza per bambini e ragazzi | ecco i consigli del Bambino Gesù - infoitinterno : Reggio Calabria, ecco come sarà la Festa di Madonna ai tempi del Coronavirus: “sposteremo il quadro dall’Eremo al D… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Coronavirus, ecco come danneggia il sistema nervoso La Repubblica Coronavirus, test sierologici volontari per la movida: ecco dove

FIRENZE. Per le notti del divertimento e le spiagge più affollate, le scorte di test sierologici ci sono. Ora la Regione ha fissato anche la data di inizio screening. Sta alle associazioni di volontar ...

CORONAVIRUS: FUMO, vogliono VIETARLO pure all'APERTO. Ecco perché gli EPIDEMIOLOGICI INSISTONO

Il FUMO favorisce il CONTAGIO. Ecco l'ALLARME degli EPIDEMIOLOGIGli studi per limitare al massimo il contagio da coronavirus spaziano su diversi fronti in attesa che il vaccino (che forse arriverà a ...

FIRENZE. Per le notti del divertimento e le spiagge più affollate, le scorte di test sierologici ci sono. Ora la Regione ha fissato anche la data di inizio screening. Sta alle associazioni di volontar ...Il FUMO favorisce il CONTAGIO. Ecco l'ALLARME degli EPIDEMIOLOGIGli studi per limitare al massimo il contagio da coronavirus spaziano su diversi fronti in attesa che il vaccino (che forse arriverà a ...