Coronavirus e viaggi, quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria (Di venerdì 24 luglio 2020) Coronavirus: introdotte nuove limitazioni ai viaggi, quarantena per chi arriva in Italia da Romania e Bulgaria. La pandemia di Coronavirus continua a imperversare, con contagi in rapido aumento che hanno superato i 15 milioni e mezzo e gli oltre 636 mila morti nel mondo. Da qualche settimana è il continente americano ad essere travolto dai … L'articolo Coronavirus e viaggi, quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria è apparso prima sul sito viaggiNews.com Leggi su viagginews

latitudes_life : La pandemia ci spinge a ripensare il turismo - NewSicilia : #Coronavirus, quarantena obbligatoria per chi proviene da #Romania e #Bulgaria. #Covid19 #Viaggi #Cronaca… - elitagnol : La #Francia raccomanda di evitare viaggi in #Catalogna, esclusa la chiusura delle frontiere con la #Spagna - KaterCollective : ?? Coronavirus: negli aeroporti tedeschi saranno disponibili test gratuiti per chi rientra dai Paesi più a rischio,… - FinanciaLounge : #NatixisIM: #tecnologia, #healthcare e approcci #ESG sono tra i vincenti del post #coronavirus, mentre il settore d… -