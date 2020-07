Coronavirus, De Luca l’implacabile: mille euro di multa a chi non indossa la mascherina (Di venerdì 24 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (24 luglio) C’è l’annuncio, anche se l’ordinanza ufficiale verrà firmata solo in serata. Dopo la riunione della task force della Campania, il governatore Vincenzo De Luca ha spiegato che sta lavorando a un’ordinanza per rafforzare le regole sul contenimento dei contagi. Attualmente nelle regione sono stati identificati 332 pazienti positivi al Coronavirus, con 6 casi in più rispetto alla giornata di ieri. A Capri erano stati trovati tre turisti provenienti da Roma positivi al tampone. Secondo Il Mattino, nella nuova ordinanza sono previste una serie di misure per rendere ancora più stringente l’obbligo di indossare la mascherina. Chi sarà trovato con la bocca scoperta nei luoghi in cui la ... Leggi su open.online

