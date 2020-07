Coronavirus, dagli USA nuovo test veloce ed economico: come funziona (Di venerdì 24 luglio 2020) Nel caso in cui le verifiche cui è sottoposto in queste settimane dessero i risultati sperati, si tratterà di una vera e propria svolta nel contrasto alla diffusione del Coronavirus. In una piccola cittadina del Wisconsin, nel nord-ovest degli Stati Uniti, è stato infatti messo a punto un test che, oltre a garantire un’accuratezza assimilabile ai tamponi oggi utilizzati, consentirebbe di risparmiare tempo e denaro. La tecnica che viene utilizzata per analizzare i tamponi, addirittura, consentirebbe di svolgere il test in casa, se se ne avessero le capacità tecniche e scientifiche. Un dato, quest’ultimo, indicativo delle grandi possibilità (e potenzialità) che il nuovo test contro il COVID-19 offre alla comunità scientifica. Anche se ... Leggi su quifinanza

