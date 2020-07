Coronavirus, curva pandemica stabile ma calano i morti. Speranza: “Quarantena per chi viene da Romania e Bulgaria” (Di venerdì 24 luglio 2020) Sono 252 in nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, 5 i decessi. Sono attualmente positive in Italia 198192 persone mentre il numero dei decessi sale a 35.097. È quanto emerge dai dati comunicati dal ministero della Salute e dal Bollettino della Protezione Civile. Sono solo due le regioni italiane nelle quali nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi casi di Covid-19: Basilicata e Valle d'Aosta. La regione con più contagi nelle ultime 24 ore è l'Emilia Romagna con 63, 53 in Lombardia, 30 in Veneto, 18 nel Lazio, 13 in Puglia, 11 ciascuno in Toscana e Piemonte.I guariti nelle ultime 24 ore sono 350, per un totale di 198.192 (ieri +214). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 46, cioè 3 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 713, lo stesso numero di ieri. Sono invece 11.542 le persone in isolamento domiciliare ... Leggi su ilfogliettone

