Coronavirus, calano i nuovi contagi in Italia: 252 nelle ultime 24 ore, 5 i morti | In sei Regioni Rt sopra ad 1

calano i nuovi contagi da Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 252 casi, a fronte dei 306 di giovedì,. Per quanto riguarda le vittime, il bilancio sale a 35.097, con altri 5

(ANSA) – MILANO, 24 LUG – Chiusura in rosso per la Borsa di Milano (-1,85%), come le altre principali Piazze europee, con le tensioni Usa-Cina e la crescita dei contagi da coronavirus in alcuni Stati, ...

Coronavirus a Napoli, tutti a spasso senza mascherine: «Dai negozi agli autobus, nessuno le indossa più»

Dal centro storico alla collina: sono sempre meno le mascherine in città. Nonostante i nuovi contagi da Covid e nonostante le parole del presidente della Regione Vincenzo De Luca, che annuncia una nuo ...

