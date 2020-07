Coronavirus: allarme in Australia, militari per tracciamento (Di venerdì 24 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 24 LUG - Continua l'allerta Coronavirus nello stato Australiano di Victoria dove sono stati registrati 300 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Lo ha detto il premier Daniel Andrews ... Leggi su corrieredellosport

repubblica : Allarme coronavirus, in locali e megastore l'aria condizionata può favorire i contagi - repubblica : Coronavirus, allarme dell’Oms: nel mondo è record di contagi in un giorno - SmorfiaDigitale : Coronavirus, torna l allarme in Italia: 306 casi in un giorno. E l et media dei ... - bizcommunityit : Coronavirus, torna l’allarme in Italia: 306 casi in un giorno. E l’età media dei positivi cala a 43 anni - mcnfioravanti : #GovernoDelContagio #Coronavirus, torna l’allarme in Italia: 306 casi in un giorno. #Zingaretti: mettiamo le masche… -