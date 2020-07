Coronavirus, aggiornamento del 24 luglio, 6 positivi nelle ultime 24 ore. Ordinanza regionale, restrizioni su uso mascherine. (Di venerdì 24 luglio 2020) positivi del giorno: 6 Tamponi del giorno: 1.557 Totale positivi: 4.880 Totale tamponi: 319.860 Totale deceduti: 434 Guariti del giorno: 3 Totale guariti: 4.114 Il Presidente della Regione Campania ... Leggi su gazzettadinapoli

