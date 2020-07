Coronavirus, 38 ciclisti italiani in quarantena dopo la corsa in Romania (Di venerdì 24 luglio 2020) Bruttissime notizie per i 38 corridori italiani in gara al Sibiu Tour in Romania. 'Ho appena firmato un'ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania ... Leggi su gazzetta

Matxetero : RT @Gazzetta_it: Corrono in Romania: 38 italiani in quarantena al rientro - Gazzetta_it : Corrono in Romania: 38 italiani in quarantena al rientro -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ciclisti Corrono in Romania: 38 italiani faranno la quarantena al rientro, tra loro Rebellin e Guardini La Gazzetta dello Sport Giro d'Italia, si parte il 3 ottobre da Monreale: la volata della 4a tappa a Villafranca

Il Giro d’Italia edizione 2020 (3-25 ottobre), posticipato a causa della pandemia di Covid-19, scatterà dalla Sicilia con quattro tappe. Vista l’impossibilità di far cominciare la 'corsa rosa' dall’Un ...

Ciclismo, 38 corridori italiani in quarantena fino all’11 agosto: erano in gara nel Sibiu Tour

In seguito ad un incremento di contagi da Covid-19 in Romania e in Bulgaria ... Una notizia apparentemente poco importante per lo sport, se non fosse che 38 ciclisti italiani fossero impegnati nel ...

Il Giro d’Italia edizione 2020 (3-25 ottobre), posticipato a causa della pandemia di Covid-19, scatterà dalla Sicilia con quattro tappe. Vista l’impossibilità di far cominciare la 'corsa rosa' dall’Un ...In seguito ad un incremento di contagi da Covid-19 in Romania e in Bulgaria ... Una notizia apparentemente poco importante per lo sport, se non fosse che 38 ciclisti italiani fossero impegnati nel ...