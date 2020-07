Coronavirus: 252 nuovi casi, 5 morti e 350 guariti (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno diffuso i dati relativi alle ultime 24 ore sulla diffusione del contagio da Coronavirus in Italia. Rispetto a ieri è in calo il numero di nuovi casi, che scende da 306 a 252, mentre è ai minimi il numero di decessi, cinque, il dato più basso da febbraio quando si era all’inizio della pandemia.Il totale dei morti da Coronavirus in Italia ora è di 35.097, mentre il numero di casi totali è di 245.590. Per quanto riguarda gli attualmente positivi, sono 12.301, ossia 103 in meno rispetto a ieri. Tra di loro, 713 sono ricoverati con sintomi, 46 (tre in meno di ieri) sono in terapia intensiva e 11.542 sono in isolamento domiciliare. I guariti dell’ultimo giorno sono 350, ... Leggi su blogo

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni. In Lombardia 53 nuovi ...

Buone notizie dal bollettino coronavirus del Ministero della Sanità di ieri: dati sull'emergenza sanitaria in Italia in calo rispetto a giovedì. Come vi abbiamo raccontato, venerdì sono stati registra ...

