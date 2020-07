Coronavirus: 252 nuovi casi, 350 guariti e 5 morti (che è il numero minimo da febbraio) (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno diffuso i dati relativi alle ultime 24 ore sulla diffusione del contagio da Coronavirus in Italia. Rispetto a ieri è in calo il numero di nuovi casi, che scende da 306 a 252, mentre è ai minimi il numero di decessi, cinque, il dato più basso da febbraio quando si era all’inizio della pandemia.Il totale dei morti da Coronavirus in Italia ora è di 35.097, mentre il numero di casi totali è di 245.590. Per quanto riguarda gli attualmente positivi, sono 12.301, ossia 103 in meno rispetto a ieri. Tra di loro, 713 sono ricoverati con sintomi, 46 (tre in meno di ieri) sono in terapia intensiva e 11.542 sono in isolamento ... Leggi su blogo

