Coronavirus 24 luglio: calano nuovi contagi, appena 5 morti (Di venerdì 24 luglio 2020) calano i nuovi contagi da Coronavirus oggi 24 luglio in Italia: ieri si sono superati i 300 contagi, appena 5 i morti nelle ultime ore. Dopo che ieri si sono superati i 300 contagi in un solo giorno e per due giorni consecutivi sono cresciuti gli attualmente positivi, oggi è stata una giornata migliori per … L'articolo Coronavirus 24 luglio: calano nuovi contagi, appena 5 morti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

