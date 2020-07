Cormano, sparatoria e bimba ferita all’Eurospin: rapinatore arrestato a Novate | VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) È stato arrestato a Novate Milanese, il rapinatore che nel tardo pomeriggio di venerdì 24 luglio ha sparato due colpi di pistola all’Eurospin di Cormano. La sua fuga è durata poche ore prima che i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni lo individuassero. Con sé aveva ancora gli abiti usati per la rapina e … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Cormano, sparatoria e bimba ferita all’Eurospin: rapinatore arrestato a Novate VIDEO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

MediasetTgcom24 : Milano, sparatoria in supermercato: colpita di striscio bimba di 4 anni #cormano - SkyTG24 : Sparatoria a Cormano, ferita una bimba di 5 anni e una guardia giurata - fanpage : Sparatoria durante una rapina all'Eurospin: ferita una bambina di pochi anni - bertocchi_paola : RT @RadioSavana: Rapina con sparatoria in supermercato. Cormano, #risorsaINPS irrompe nel supermercato sparando diversi colpi davanti a dec… - marialetiziama9 : RT @RadioSavana: Rapina con sparatoria in supermercato. Cormano, #risorsaINPS irrompe nel supermercato sparando diversi colpi davanti a dec… -