Cormano (Milano) Ferita una bambina durante una rapina al supermercato (Di venerdì 24 luglio 2020) Un rapinatore avrebbe esploso due colpi di pistola al suolo e le pallottole, di rimbalzo, avrebbero ferito un addetto alla sicurezza e una piccola cliente. Una bambina di 4 anni e una guardia giurata sono rimasti feriti durante una sparatoria al termine di una violenta rapina avvenuta all’interno di supermercato Eurospin di via Zara a Cormano, Milano. L’allarme … Leggi su periodicodaily

Rapina con sparatoria in un supermercato a Cormano. Due feriti: una bimba e una guardia giurata. Violenta rapina, con spari, nel supermercato Eurospin di Cormano, alle porte di Milano. Il fatto è avv ...Attimi di paura in un supermercato di Cormano, comune in provincia di Milano, dove una sparatoria ha causato il ferimento di una bambina di 5 anni e di una guardia giurata. Entrambi sarebbero stati ...