Coppa Italia Primavera, la finale si giocherà a Reggio Emilia (Di venerdì 24 luglio 2020) La finale della Coppa Italia Primavera, che metterà di fronte Hellas Verona e Fiorentina, sarà giocata il giorno 26 agosto 2020, alle ore 18, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, casa del Sassuolo. Foto: Mapei Stadium Wikipedia L'articolo Coppa Italia Primavera, la finale si giocherà a Reggio Emilia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

