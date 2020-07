Coppa di Francia, il PSG batte il Saint Etienne e diventa campione (Di venerdì 24 luglio 2020) La finale di Coppa di Francia tra PSG e Saint Etienne si è appena conclusa con il punteggio di 1-0 per i parigini. Decisiva, nel primo tempo, la rete di Neymar. FOTO: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Mbappe, infortunio durante la finale di Coppa di Francia: fuori in lacrime. #Psg - SkySport : Infortunio per Mbappé in Psg-Saint Etienne: rissa in finale di Coppa di Francia. FOTO - Salvo2410libero : RT @MCriscitiello: Fallo bruttissimo su @KMbappe uscito per infortunio. Segui la finale di coppa di Francia in esclusiva su SportItalia o s… - RSIsport : ?????? Il PSG vince per la 13a volta la Coppa. Maxi rissa al 31' per un fallo su Mbappé - FlareZero : RT @TMW_radio: +++ Ultim’ora #PSG +++ ??I parigini vincono la Coppa di Francia ma rischiano di perdere #Mbappe per la sfida con l’Atalanta… -