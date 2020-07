Coornavirus, la richiesta degli epidemiologi spagnoli: “Vietare il fumo anche nei luoghi pubblici all’aperto” (Di venerdì 24 luglio 2020) Durante il lockdown sono diminuiti i fumatori. E non è mancata neanche l’ipotesi che la nicotina potesse essere “protettiva”, anche se è noto che fumare altera le difese immunitarie e le capacità polmonari. Dalla Spagna arriva una proposta per fronteggiare l’emergenza coronavirus che infastidirà i tabagisti: gli epidemiologi chiedono una severa stretta contro il fumo non solo perché chi è dipendente dal tabacco rischia di subire più danni all’organismo dall’infezione. La società spagnola di epidemiologia ha scritto al governo di Pedro Sanchez e agli enti locali di inasprire le leggi che proibiscono il fumo, vietando le sigarette anche nei luoghi ... Leggi su ilfattoquotidiano

