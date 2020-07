Convulsioni febbrili dopo il vaccino: nessuna conseguenza per i bimbi (Di venerdì 24 luglio 2020) Convulsioni febbrili post-vaccinazioni: nessuna conseguenza sullo sviluppo cognitivo e del comportamento secondo uno studio pubblicato su “Neurology” Una notizia che porterà un po’ di serenità a molti genitori. Uno studio pubblicato su “Neurology” dimostra che bambini che hanno avuto una crisi epilettica febbrile subito dopo essere stati vaccinati non hanno mostrato alcuna differenza nello sviluppo… L'articolo Convulsioni febbrili dopo il vaccino: nessuna conseguenza per i bimbi Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

MauroGalli10 : @Massimonte @POPOLOdiTWlTTER Probabilmente anche le convulsioni febbrili. - Vivodisogniebas : RT @Medical_Mei: Convulsioni febbrili post-vaccinazioni, nessuna conseguenza su sviluppo cognitivo e del comportamento @PharmaStar | #ECM… - Medical_Mei : Convulsioni febbrili post-vaccinazioni, nessuna conseguenza su sviluppo cognitivo e del comportamento @PharmaStar… - Prof_Farmacia : Convulsioni febbrili post-vaccinazioni, nessuna conseguenza su sviluppo cognitivo e del comportamento @PharmaStar… - Elena29082908 : -

Ultime Notizie dalla rete : Convulsioni febbrili Convulsioni febbrili dopo il vaccino: nessuna conseguenza per i bimbi Corriere Nazionale Convulsioni febbrili dopo il vaccino: nessuna conseguenza per i bimbi

In particolare, nessuna differenza significativa nella funzione cognitiva è stata osservata nel follow-up tra i bambini che hanno avuto convulsioni febbrili dopo una vaccinazione, in bambini che hanno ...

Come abbassare la febbre: tutti i consigli di ieri e oggi

Come abbassare la febbre? Questa domanda prima o poi ce la poniamo tutti perché capita a tutti di avere la temperatura alta o di avere accanto qualcuno con alta temperatura, soprattutto i bambini. Esi ...

In particolare, nessuna differenza significativa nella funzione cognitiva è stata osservata nel follow-up tra i bambini che hanno avuto convulsioni febbrili dopo una vaccinazione, in bambini che hanno ...Come abbassare la febbre? Questa domanda prima o poi ce la poniamo tutti perché capita a tutti di avere la temperatura alta o di avere accanto qualcuno con alta temperatura, soprattutto i bambini. Esi ...