Consigli Fantacalcio 36ª giornata, diciamo sì a Kulusevski ed Orsolini. L’ex Kessié? Meglio di no (Di venerdì 24 luglio 2020) Consigli Fantacalcio 36ª giornata – Si torna in campo per una nuova giornata di Serie A ed è già tempo di schierare le formazioni per il Fantacalcio. Ultime giornate di campionato che si preannunciano spettacolari e ricche di gol. Buon per gli attaccanti. meno per difese e portieri. Ultimi dubbi da sciogliere per i fantallenatori. Ecco alcuni Consigli della redazione di CalcioWeb. PORTIERI CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Siamo alle ultime giornate. Si vedono tanti gol ed è difficile scegliere il portiere da schierare. Puntiamo su Sirigu, che affronta la già retrocessa SPAL, su Sepe, anche se qualche rischio contro il Brescia in trasferta c’è e su Handanovic. Da evitare Donnarumma contro l’attacco super ... Leggi su calcioweb.eu

