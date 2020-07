Congedo per cure di 30 giorni, può essere usato per ridurre le ore di lavoro? (Di venerdì 24 luglio 2020) I lavoratori invalidi possono fruire, se in possesso di invalidità superiore al 50%, di un Congedo per cure della durata di 30 giorni annuale. Il Congedo può essere utilizzato anche in maniera frazionata. Possono fruire del Congedo i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. Vediamo quando. Congedo per cure di 30 giorni Un lettore scrive per chiedere: Posso usufruire del Congedo per cure, sono affetto da sclerosi multipla e mi affatico durante la giornata posso ridurre le ore frazionando la giornata con quelle del Congedo Il Congedo per cure non può essere utilizzato per ... Leggi su notizieora

Spicci3 : cui hanno dato una divisa,una pistola e del potere L'aforisma di oggi è per tutti;una riflessione e un abbraccio a… - NotizieOra : Congedo per cure di 30 giorni, può essere usato per ridurre le ore di lavoro? - Ordine_CDL_NA : RT @FondazioneStudi: Il congedo #COVID19 può essere sempre richiesto per un massimo di 3?0? giorni. Leggi tutte le indicazioni @INPS_it ??… - vinierm : RT @LucioMalan: Da carabiniere in congedo dico: accertare tutti i responsabili della vergogna di Piacenza, certamente più dei sei delinquen… - annalisaedipi : RT @LucioMalan: Da carabiniere in congedo dico: accertare tutti i responsabili della vergogna di Piacenza, certamente più dei sei delinquen… -