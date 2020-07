Congedo Covid 2020: come si ottiene, giorni e come funziona (Di venerdì 24 luglio 2020) Congedo Covid 2020: come si ottiene, giorni e come funziona Il Congedo Covid ha avuto, in questi mesi, un’evoluzione mirata alla maggior tutela possibile nei confronti dei cittadini aventi diritto a tale agevolazione. Infatti, il decreto Cura Italia dello scorso marzo aveva previsto 15 giorni di Congedo straordinario pagato al 50% per i genitori lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi per potersi occupare dei figli, nel lasso di tempo di sospensione delle attività a scuola. In seguito, il decreto Rilancio ha raddoppiato tale periodo, portandolo a 30 giorni, con proroga fino al 31 agosto ... Leggi su termometropolitico

