Confindustria: “Il terzo trimestre farà registrare una risalita del Pil” (Di venerdì 24 luglio 2020) Le previsioni di Confindustria sul Pil italiano: “Nel terzo trimestre ci sarà una crescita, dopo il minimo della rescissione del secondo”. ROMA – Sono state pubblicate le previsioni di Confindustria sul Pil italiano. “Siamo all’inizio del trimestre, il terzo – si legge nel testo riportato da RaiNews24 – che farà registrare una variazione positiva della crescita, dopo il minimo della recessione nel secondo“. “I dati sull’andamento – prosegue il Centro Studi di viale dell’Astronomia – a luglio sono pochi, ma una risalita è stata registrata nei mesi di maggio-giugno. Tuttavia, è stata parziale e i rischi che si affievolisca sono alti, lasciando ... Leggi su newsmondo

