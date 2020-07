Conferenza stampa Nicola: «Voglio l’impresa sportiva» (Di venerdì 24 luglio 2020) Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato alla vigilia della partita contro l’Inter Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Marassi contro l’Inter. DERBY E INTER – «Aver vinto contro la Sampdoria ci ha gratificato, soprattutto perché sappiamo di aver gratificato la nostra gente. Abbiamo reso felici le persone che lottano con noi. Contro l’Inter non bisogna fare molti giri di parole, è opportuno che arrivi una squadra così perché ci permette di tenere alto il livello d’attenzione. So che i nerazzurri sono una squadra incredibile, tosta e organizzata. Ma in queste tre partite noi dobbiamo raccogliere il massimo. Voglio una squadra che riesca ad andare oltre le ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa "Oltre il mare", il 28 luglio con la conferenza stampa online Vita Napoli-Sassuolo, De Zerbi in conferenza: “Vogliamo l’ottavo posto a tutti i costi”

Roberto De Zerbi ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Sassuolo, venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. L’allenatore neroverde ha fissato nell’ottavo posto l ...

Parma, D'Aversa: 'Ho un grande gruppo. Protocollo? Da cambiare, noi siamo in quarantena e...'

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brescia: "E’ una vigilia diversa per l’aspetto mentale, pe ...

