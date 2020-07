Conferenza stampa De Zerbi: «In campo andrà una squadra molto forte» (Di venerdì 24 luglio 2020) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato alla vigilia della partita contro il Napoli Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli. GATTUSO – «Gattuso è bravissimo a caricare e a motivare la squadra. Ha fatto un lavoro straordinario, ha vinto la Coppa Italia, ha pareggiato col Barcellona e ha rivitalizzato il Napoli. La stima che ha per me è la stessa che io provo per lui». PUNTO INFORTUNATI – «Abbiamo tanti giocatori fuori. C’è Romagna che lo è da tanto. Poi Obiang, Toljan, Defrel, Chiriches e Boga: sono tutti fuori. Però vedendo chi è a disposizione dico che domani possiamo mettere in campo una ... Leggi su calcionews24

