Confcooperative Campania celebra l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Confcooperative Campania, Organizzazione regionale di rappresentanza ed assistenza delle imprese cooperative, rinnova i propri organi sociali. L’Assemblea dal titolo “Costruttori di bene comune: innovazione e sostenibilità” si svolgerà, nel rispetto delle disposizioni anticovid, il 29 luglio 2020, a partire dalle ore 16.00, tramite videoconferenza. A Villa Fernandes, in Portici, via Armando Diaz 144, si riuniranno i componenti del Consiglio di Presidenza uscente per collegarsi insieme tramite piattaforma web con tutti gli altri delegati delle imprese cooperative con diritto di voto. Villa Fernandes è un bene confiscato alla criminalità, ed è gestito da una rete di imprese ... Leggi su anteprima24

