"Condizioni instabili". Trasferito d'urgenza in terapia intensiva: Alex Zanardi, cattive notizie. "Ora silenzio" (Di venerdì 24 luglio 2020) "Condizioni instabili". Sono state definite così le Condizioni di Alex Zanardi, per il quale è stato disposto l'immediato trasferimento all'ospedale San Raffaele di Milano: il campione ora si trova in terapia intensiva. Insomma, il caso si complica. E le sue Condizioni anche. Il trasferimento è stato reso noto in un comunicato di Claudio Zanon, direttore sanitario dell'Ospedale Valduce, dove era stato portato dopo che la sedazione era stata ridotta. Zanon ha fatto sapere che "non verrano rilasciate ulteriori informazioni sul caso", parole che altro non fanno che aumentare la preoccupazione. Nella nota diffusa, si legge: "In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle ... Leggi su liberoquotidiano

MediasetTgcom24 : Zanardi trasferito al San Raffaele a Milano, 'condizioni instabili' #zanardi - Agenzia_Ansa : #AlexZanardi trasferito al San Raffaele di #Milano. Il campione ricoverato in terapia intensiva . I medici: 'E'in c… - TgLa7 : #Zanardi trasferito a San Raffaele,condizioni instabili Campione portato nel reparto di terapia intensiva - infoitinterno : Alex Zanardi, «condizioni cliniche instabili»: trasferito al San Raffaele di Milano - infoitinterno : Zanardi torna in ospedale, trasferito al San Raffaele perché 'condizioni instabili' -