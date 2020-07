‘Condizioni cliniche instabili’, Zanardi trasferito al San Raffaele di Milano (Di venerdì 24 luglio 2020) Alex Zanardi trasferito nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano alla luce delle condizioni cliniche instabili. Alla luce delle condizioni cliniche instabili, Alex Zanardi è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Stando al comunicato stampa diffuso nella giornata del 24 luglio, il trasferimento sarebbe avvenuto per “l’intercorsa instabilità delle condizioni cliniche” del paziente. Alex Zanardi trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano “In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni ... Leggi su newsmondo

rtl1025 : ?? A fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche, #AlexZanardi è stato trasferito in Terapia Intensiv… - SkySportF1 : ULTIM’ORA ? Zanardi trasferito in terapia intensiva al S.Raffaele di Milano a seguito di “intercorsa instabilità d… - capuanogio : In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente, Alex #Zanardi è stato t… - fainformazione : Zanardi di nuovo in terapia intensiva trasferito al San Raffaele a Milano, condizioni instabili Alex Zanardi, vist… - fainfocronaca : Zanardi di nuovo in terapia intensiva trasferito al San Raffaele a Milano, condizioni instabili Alex Zanardi, vist… -