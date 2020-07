Concorso per 20 diplomati a tempo indeterminato: ecco il bando per candidarsi (Di venerdì 24 luglio 2020) In attuazione del piano fabbisogno del personale 2020-2022, il Comune di Cava de’ Tirreni ha pubblicato un Concorso per l’assunzione di collaboratori professionale polivalente messo notificatore. I posti da coprire sono 20. Le domande, invece, vanno inviate entro il 13 agosto. Vediamo le principali informazioni per partecipare a questa selezione. Concorso messi notificatori Comune di Cava de’ Tirreni: requisiti Nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 14 luglio 2020 è pubblicato un bando di Concorso, per esami, per l’assunzione di 20 Messi notificatori da inserire nell’organico del Comune di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Il bando, rivolto a diplomati che saranno assunti con un contratto a tempo pieno e ... Leggi su notizieora

