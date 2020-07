Como-Balotelli non è più fantasia. Il CEO dei lariani: “C’è stato un contatto” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tra il Como e Mario Balotelli non è la classica notizia d’estate di mercato. Il CEO dei lariani, Michael Gandler: “C’è stato un incontro con gli agenti” Dopo la fallimentare esperienza al Brescia, Mario Balotelli potrebbe spostarsi soltanto di qualche chilometro ma rimanendo sempre in Lombardia. Negli ultimi giorni c’è stato un rumor legato ad un interessamento del Como – club che milita in Serie C – ma si pensava fosse la classica notizia tra le tante di mercato. Invece, la suggestione può diventare una cosa molto concreta in futuro. Infatti, il CEO del club lariano, Michael Gandler ha parlato ai microfoni de “La Provincia di Como” annunciando un incontro già ... Leggi su zon

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Como, interesse per Balotelli, Gandler: 'C'è stato un contatto tra le parti' - juve_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - Como, interesse per Balotelli, Gandler: 'C'è stato un contatto tra le parti' - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - Como, interesse per Balotelli, Gandler: 'C'è stato un contatto tra le parti' - roma_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - Como, interesse per Balotelli, Gandler: 'C'è stato un contatto tra le parti' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Como, interesse per Balotelli, Gandler: 'C'è stato un contatto tra le parti' -