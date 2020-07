Commisso «Entro settembre l’approvazione dei lavori per il centro sportivo» (Di venerdì 24 luglio 2020) “Mi hanno fatto piacere le parole rassicuranti del Soprintendente Andrea Pessina. Al termine dell’incontro di oggi ci siamo sentiti al telefono e ci tengo a sottolineare che abbiamo avuto una gradevole e concreta conversazione”. Queste le parole di Rocco Commisso, patron della Fiorentina al termine dell’incontro in Soprintendenza di questo pomeriggio sul tema nuovo cEntro sportivo … L'articolo Commisso «Entro settembre l’approvazione dei lavori per il cEntro sportivo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

